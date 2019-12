Melita Toniolo senza intimo, la foto più hot per salutare il 2019 è la sua

“2019…fine!”. Così Melita Toniolo saluta un anno relativamente buono, salvato in extremis dalla presenza a “All Together Now“. Per il 2020, la Toniolo punta più in alto. Magari tornare ai fasti di un decennio 2005-2015, che l’ha vista assoluta protagonista. Intanto, aspettando tempi più sereni, la diva si mostra su Instagram senza veli e senza intimo. C’è già un record: è sua la foto più hot di fine 2019.

La foto hot di Melita Toniolo

Ovviamente, la foto postata da Melita Toniolo ha collezionato in pochi istanti migliaia di like e diversi commenti. Tutti positivi, “ça va sans dire”. Sono stati trentunomila i like ricevuti, centinaia i commenti. In molti desidererebbero essere al posto del fortunatissimo Andrea Viganò. Tra i due, come è noto, non c’è pericolo di crisi.

Melita Toniolo sta ancora con Andrea Viganò

Proprio così. L’ex volto di Lucignolo è ancora fidanzata con il comico “Pistillo”, alias Andrea Viganò. La coppia sta insieme, e felicemente, dal 2015 e nel 2017 è nato il loro primo figlio, Daniel, il 14 dicembre 2017.

Il successo di All Together Now 2

Melita Toniolo ha fatto parte dei cento giudici che hanno impreziosito la seconda stagione di All Together Now, condotta anche quest’anno da Michelle Hunziker e da J-Ax, nelle vesti di “capo” del muro dei 100 giudici. La finale andrà in onda il 2 gennaio, proprio ad inizio d’anno e Melita Toniolo sarà proprio lì, sul muro dei 100 giudici per decretare il nome del secondo vincitore del format di Canale 5. Questi i concorrenti finalisti che si contenderanno il superpremio finale da 50mila euro: Domenico Prezioso, Sonia Mosca, Lorishen Umali, Rosetta Falzone, Enrico Bernardo, Arianna Cleri, Matteo Mastracco, Carmine Cirillo, Giovanni Saccà, Nicola Gargaglia, Giuliana Danzè, Gaia Di Fusco e Federico Martello.