La Gazzetta dello Sport – Meluso al Napoli, firmato un biennale a favore del club per una terza stagione.

Anche l’edizione odierna del quotidiano annuncia Mauro Meluso. Il direttore sportivo sarà impegnato con il Napoli per i prossimi due anni: “Meluso ha firmato un biennale con opzione a favore del club per una terza stagione. Ora comincerà a lavorare al fianco di Rudi Garcia. Ieri è stato già a Castel Volturno per salutare l’allenatore e gli staff, tecnico e medico. Poi da domani sarà in ritiro a Dimaro, in Trentino, dove la squadra resterà sino al 25 luglio. E presto entrerà nei meccanismi del club potendo diventare operativo anche sul mercato”.

Fonte foto: Pixabay.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Mauro Meluso è il nuovo ds del Napoli: il Tweet di ADL

Mario Rui sondato dall’Al-Nassr ma, la FIFA blocca il mercato del club saudita

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Michelle Hunziker: «Non sto cercando una relazione ma se arrivasse ne sarei felice»