MERCATO BARI – Nuova sfida per il portiere 2002 Liso

LISO – Tutto Calcio Giovanile si occupa delle categorie Nazionali Under 15, 16, 17, 18 (A-B e Lega Pro), Primavera 1, 2 e 3.

La società Union San Giorgio-Sedico del bellunese ha definito l’ingaggio del giovane portiere Luca Liso, classe 2002, prelevato in prestito dalla società pugliese della SSC Bari.

Liso più volte si è allenato nei mesi scorsi con la prima squadra biancorossa, giocando tra l’altro con la Berretti (ora Primavera 3) del Bari.

Ora la decisione di misurarsi in serie D con i più grandi è stata presa, toccherà al portiere dimostrare, quando sarà chiamato in causa, tutto il suo valore in campo…

Condividi: