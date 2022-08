Mercato: il Foggia punta Filippo Costa

Filippo Costa potrebbe presto vestire la maglia del Foggia

Il Foggia guarda in casa Napoli per rinforzare la sua rosa. La redazione di Tuttomercatoweb riferisce che il club pugliese sarebbe al lavoro per aggiudicarsi le prestazioni sportive di Filippo Costa, laterale classe 1995 reduce dalla stagione in prestito al Parma.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, Anguissa e Lobotka coppia eccellente del centrocampo

Cucchi su Kvaratskhelia: “Il migliore acquisto della Serie A”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

In pattini sulla A/10, ‘stavo seguendo navigatore’