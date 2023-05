Mercato Napoli, due centrocampisti verso la partenza

Il Corriere dello Sport riporta le ultime sul mercato del Napoli, in particolare su due centrocampisti che sarebbero prossimi ai saluti.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione sul mercato del Napoli, soffermandosi in particolare sul centrocampo azzurro.

Secondo quanto si legge Diego Demme e Tanguy Ndombele non faranno più parte del club a partire dalla prossima stagione. Il Napoli starebbe pensando a qualche nome in particolare per sostituire i due giocatori in uscita: uno dei primi obiettivi sarebbe Teun Koopmeiners.

“Rivoluzione a centrocampo per il Napoli. Una squadra che perderà sicuramente Ndombele e poi anche Demme, saprà di doversi inventare due modelli di centrocampisti simili e però diversi: gente di corsa, di rottura e contemporaneamente di costruzione. Fosse possibile, un uomo poliedrico come Koopmeiners (25), che due anni fa vicinissimo, mancavano soltanto le firme, e che ha sempre saputo di essere tra i preferiti di un club che per lui uno sforzo lo farebbe eccome.”

Fonte foto: Flickr.com

