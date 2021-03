Mercato Napoli, Hysaj suscita l’interesse di due grandi club italiani

La prossima sessione di mercato è sempre più vicina e due squadre di Serie A sono interessate al difensore del Napoli Elseid Hysaj.

La fine della stagione si sta avvicinando e sono sempre più le voci sul futuro di Elseid Hysaj. Si dice che il difensore lascerà il Napoli ed andrà via a parametro zero. Inoltre Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, ha riportato sul suo sito ufficiale l’interesse per il giocatore da parte di due club italiani.

Ecco quanto si legge:

“Perché Hysaj? Semplicemente perché il Milan cerca un altro specialista di fascia da affiancare all’eccellente Calabria, pur potendo contare sull’affidabile Kalulu. E considerando che il riscatto di Dalot per 20 milioni è assolutamente complicato, non a caso Solskjaer ha di recente dichiarato che aspetta il ritorno del terzino al Manchester United. Ecco perché il Milan studia e apprezza Hysaj (l’albanese può giocare a sinistra, recentemente è stato protagonista proprio contro i rossoneri a San Siro) che di sicuro avrà altre offerte, è stato accostato alla Lazio, e che potrebbe entrare in corsa per l’eventuale nuova squadra di Maurizio Sarri, a lungo il suo allenatore di riferimento. Ma il Milan c’è, anche se oggi la priorità dei rossoneri è quella di blindare la zona Champions.”

