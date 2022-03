Mercato Napoli: interesse per Kvaratskhelia del Rubin Kazan

Il Napoli ha un nuovo obiettivo di mercato: si tratta del centrocampista Khvicha Kvaratskhelia

Il Napoli è interessato a Khvicha Kvaratskhelia, centrocampista georgiano del Rubin Kazan, ne ha parlato l’esperto di mercato, Alfredo Pedullà sul suo portale ufficiale. Ecco quanto dice:

“Sul campo l’obiettivo è quello di accumulare più punti possibili per tenere vivo il sogno scudetto, mentre sul mercato la dirigenza del Napoli sta lavorando per assicurare a Luciano Spalletti talenti interessanti per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, uno dei calciatori che piace molto alla società partenopea è Khvicha Kvaratskhelia, talento georgiano classe 2001 attualmente in forza al Rubin Kazan”.