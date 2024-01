Mercato Napoli, le ultime sull’affare Popovic

Il giornalista Nicolò Schira riporta le ultime su Matija Popovic, uno degli obiettivi di mercato del Napoli.

Nicolò Schira si è brevemente soffermato sul mercato del Napoli, in particolare su Matija Popovic. Secondo quanto si legge sul account X del giornalista l’accordo tra le parti nn sarebbe in discussione ma resterebbe un piccolo particolare da risolvere.

Di seguito le sue parole:

“Dal Napoli filtra tranquillità per Popovic. L’accordo non è in discussione (contratto fino al 2029 firmato ieri). Resta da trovare un club di A dove appoggiarlo fino a giugno e che abbia slot da extra UE utilizzabile. Frosinone saltato (cessione di Giunashvili non libera posto)”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

ADL, offerta panchina del Napoli a Pioli: risposta secca del tecnico

Applausi per Juan Jesus: “Si inventa una volata offensiva con tanto di assist”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Tennis, presentazione dell’Australian Open 2024