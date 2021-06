Mercato Napoli: occhi su Berge, Giuntoli tratta per chiudere, ma spunta un intoppo

La nazionale norvegese colpisce: Giuntoli è fortemente concentrato su Sander Berge.

Giuntoli è alla ricerca di una copertura a centrocampo, ha fatto breccia nei cuori azzurri il profilo di Sander Berge.

La Gazzetta dello Sport focalizza l’attenzione sul centrocampo del Napoli e l’attenzione cade su Sander Berge, 23enne della nazionale norvegese. Le qualità tecniche hanno impressionato i dirigenti napoletani, ma l’intoppo sono le cifre richieste dal club: dai 10 ai 12 milioni di euro per cederlo. Giuntoli, dal canto suo, non ha preso realmente in considerazione le somme proposte, poiché pensa ad una formula differente, proprio perché il centrocampista è reduce da un infortunio. La discussione con lo Sheffield andrà avanti.

