Mercato Napoli – Partenopei su Uduokhai per sostituire Manolas

Napoli – L’addio di Manolas fa accelerare il mercato dei partenopei e spunta un nuovo nome per la difesa: Uduokhai dell’Augusta.

Secondo il Corriere del Mezzogiorno l’addio di Manolas al Napoli ha accelerato i tempi. Per i partenopei urge un sostituto e Giuntoli sta valutando le eventuali opportunità: “Piace Uduokhai dell’Augusta, difensore classe ’97 che in questa stagione in Bundesliga ha giocato poco a causa prima di un infortunio e poi del Covid. Non è l’unico nome su cui si lavora, il mercato è «work in progress», le valutazioni sono in corso”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato, il Napoli pensa a Uduokhai per sostituire Manolas

Ufficiale: è finita tra Manolas e il Napoli, arriva la cessione all’Olympiakos

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB