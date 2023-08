Mercato Napoli, si parla di colpo last minute a centrocampo

Il Corriere dello Sport si è focalizzato sul mercato del Napoli, in particolare su un eventuale colpo last minute a centrocampo.

Il Napoli continua a tenere gli occhi aperti sul mercato: il club sarebbe alla ricerca in primo luogo del sostituto di Kim Min-Jae, ma anche di un centrocampista. A tal proposito il Corriere dello Sport ha parlato di un colpo last minute che potrebbe essere effettuato a centrocampo.

“Ma il mercato è stato catturato dall’esigenza del difensore e dall’evoluzione-involuzione della vicenda Osimhen, e poi anche da quelle dei contratti di Zielinski e Lozano, distrazioni non da poco. Nel gioco delle coppie di metà campo, servirebbe un altro Ndombele, che a giugno – come da prestito – è rientrato al Tottenham: piace Lo Celso, ma non sempre volere è potere, e per il momento al fianco di Lobotka, Anguissa e Zielinski, restano Elmas (che sa fare tutto), Gaetano (che vorrebbe fare tante cose) e Demme (che non sa cosa farà). Il passato qualcosa insegna, per esempio di blitz last minute utili per completare l’organico. Accadde proprio con Ndombele, un anno fa: succederà probabilmente pure adesso.”

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

