Mercato Napoli, sono quattro i giocatori che potrebbero andar via

Il Corriere dello Sport riporta le ultime sul mercato del Napoli, in particolare sui giocatori che potrebbero lasciare il club.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si è soffermato sul mercato del Napoli, in particolare su quattro giocatori che potrebbero lasciare la squadra azzurra durante la sessione estiva di calciomercato.

“Kim: cosa ne sarà di lui? La finestra è spalancata dal primo al quindici del mese che verrà, il Bayern che si è già affacciato può sistemare sul conto del Napoli la cifra della clausola – una cinquantina di milioni di euro – mandare una ormai classica Pec o fare una telefonata di cortesia e poi, auf Wiedersehen. È l’ipotesi più probabile. Ma identico interrogativo riguarda Demme, la controfigura di Lobotka, che dalla regia non si stacca mai, o anche Lozano, che come Zielinski andrà in scadenza nel giugno 2024 e dunque costringe a chiedersi se sia il caso di rinnovare o varrà la pena rassegnarsi.”

