Mercato Napoli, tanti soldi spesi ma pochi incassi

La società azzurra tra i peggiori club d’Europa

Secondo quanto riportato da un recente studio del Cies, il Napoli risulta avere uno dei saldi peggiori tra entrate e uscite con oltre 80 milioni di passivo nelle ultime due sessioni di mercato. Il club azzurro si assesta al 14° posto in Europa e al 4° in Italia per saldo negativo. La spesa parla di 196 milioni contro i 116 incassati. In Italia il club con il peggior saldo e l’ Inter con -111 milioni, seguito da Juventus -94 e dalla Fiorentina -93. In Europa il club peggiore è il Real Madrid con -181. In questa speciale classifica troviamo anche il Bologna e il Parma entrambe con saldo negativo di -71.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Lecce, il Presidente Damiani: “Su Milik era rigore, il contatto c’è”

Ultras Curva B: “Siamo stanchi, allo stadio non entreremo più”

Focus rigori a favore, al Napoli ne mancano ben 15!

CdA Napoli, cifre in rialzo: in Serie A nessuno come De Laurentiis, i familiari e Chiavelli!

Boggi: “Nicchi, pericolo ventennio come con Mussolini”

L’ex arbitro Bergonzi: “Giua richiamato dal Var, aveva l’obbligo di rivedere l’azione!”

Napoli penalizzato dalla classe arbitrale: se ne parla a Radio Marte

Pistocchi: “Napoli penalizzato dalla classe arbitrale! Mancano 12-13 rigori in questo campionato!”

Napoli, Lobotka bocciato: “Passeggia in mezzo al campo”

UFFICIALE – Napoli e Kappa rinnovano per altri due anni

Arbitraggio presuntuoso, il rigore c’era. Giua non covince.

Top & Flop – Napoli-Lecce, il migliore ed il peggiore azzurro in campo

Le pagelle – Il Lecce e l’arbitro fermano il Napoli

Arbitraggio presuntuoso, il rigore c’era. Giua non covince.

Giuntoli a Sky: “L’arbitro poteva andare a rivedere l’azione. E’ inaccettabile!”

Liverani:”Napoli forte, noi con coraggio. Per la salvezza ci siamo”

CONTENUTI EXTRA

Maltempo: forti venti al Centro-Nord

La canzone che Diodato avrebbe dedicato a Levante è “Cretino che sei”