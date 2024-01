La Gazzetta dello Sport – Mercato stile Mazzarri: può servire per cambiare modulo

L’edizione odierna del quotidiano, ha fatto presente di un possibile cambio nella seconda parte di stagione. Mazzarri, subentrato a campionato già avviato, avrebbe garantito alla società di potersi adattare al vecchio schema utilizzato da Spalletti. Tuttavia i limiti sembrano evidenti, dunque, si pensa ad un cambio di modulo adattando il mercato alle esigenze del tecnico.

“Le indiscrezioni di mercato hanno da subito un’idea di possibile rivoluzione tattica per Mazzarri, nonostante il tecnico continui a ripetere che manterrà il 4-3-3. Ma ieri, dopo il primo tempo anonimo, si era ripresentato in campo col 3-4-2-1 per raddrizzarla: non a caso il suo sistema di gioco preferito, quello che può esaltare Mazzocchi (ok il rosso, ma il primo spunto era stato un bel vedere) e anche la qualità di Samardzic sulla trequarti”.

