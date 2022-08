Meret chiederà al Napoli di andar via a causa della sua situazione

Alex Meret potrebbe chiedere al Napoli la cessione in quanto non sopporterebbe più la situazione in cui si trova.

Il quotidiano Il Mattino interviene sul portiere del Napoli Alex Meret. Il giovane friulano non si trova attualmente in una situazione molto favorevole, per questo motivo potrebbe chiedere al club la cessione.

Alex Meret potrebbe avere un posto da titolare nella giornata di domani pomeriggio, quando il Napoli sfiderà l’Hellas Verona per la prima di campionato. Tuttavia, come riporta il quotidiano campano, la situazione potrebbe cambiare.

“Domani Meret va in porta. Ma è un contentino che alleggerisce la sua anima ferita da come è andata questa estate. Non ce la fa, Alex, a sopportare lo stress da panchina, l’angoscia della mediocrità, l’ansia del precariato. Chiederà ancora di andare via, ma potrebbe anche non riuscirci. C’è il forte sospetto, per nulla transitorio, che se qualcuno nel Napoli penserà davvero che sia un “anno di transazione” si ritroverà a sedersi in panchina.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli in trattativa per Ndombele: c’è una questione da risolvere

Il Napoli è partito per Verona, Simeone assente per un motivo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Dai Poeti d’Azione alla Follia Creativa, tutti i simboli presentati al Viminale