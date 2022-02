Meret-Napoli: pronto il rinnovo, la prossima settimana è decisiva

Strada in discesa per il rinnovo di Alex Meret.

Il club di Aurelio De Laurentiis punta su Alex Meret, pronto il rinnovo per l’estremo difensore azzurro. Ecco quanto riporta Tuttomercatoweb:

“Meret ha col Napoli un altro anno di contratto. Nelle prossime settimane si entrerà nel dettagli delle cifre per sottoscrivere il rinnovo, ma la condizione più importante alla base della firma sarà la sua titolarità nel Napoli che verrà: se il club partenopeo gli garantirà un ruolo di primo piano, allora la strada per il rinnovo del contratto di Meret sarà in discesa”.