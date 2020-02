Meret verso un’altra esclusione, Il Mattino: l’analisi della situazione

Meret verso un’altra esclusione per Napoli-Torino. Le scelte di Gattuso fin’ora si sono dimostrate giuste, anche se il tecnico ha dovuto sacrificare Meret per Ospina.

Meret verso un’altra esclusione: l’analisi de Il Mattino sulla situazione di Alex Meret

Ultime notizie Napoli. Meret verso un’altra esclusione, in casa azzurra continua a tenere banco la situazione legata al minutaggio del giovane portiere, che da quando è arrivato Gattuso, si è visto scavalcare nelle gerarchie da Ospina. Ieri lo stesso allenatore del Napoli ha spiegato il perchè in coferenza stampa: ecco un’analisi stilata dall’edizione odierna de Il Mattino.

Meret-Napoli, la situazione

“Coraggioso ai limite della sfrontatezza, Gattuso sa che è un vero peccato sacrificare la gioventù di Meret, sa che in ballo c’è anche un posto all’Europeo, la maglia della Nazionale di Roberto e sa anche che il valore del suo cartellino (ecco l’aspetto aziendale) lieviterebbe se facesse parte della spedizione di Euro20. Ma per risalire ha dovuto mettere da parte i desideri della proprietà. I risultati lo premiano. E ora c’è spazio solo per Ospina in porta”.

