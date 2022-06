La Gazzetta dello Sport – Mertens direzione Sarri: la Lazio offre un ingaggio più appetitoso.

Dries Mertens sempre più lontano dal vestire la maglia del Napoli:

“Non è affatto sbagliato immaginare che Cristiano Giuntoli si stia portando avanti per “prevenire” eventuali altri addii a parametro zero, in primis quello di Dries Mertens (ma anche quello di Ospina).

Il belga è fortemente appetito dalla Lazio del suo “mentore” Sarri (disponibile ad offrirgli un ingaggio più alto di quello proposto dal Napoli) ed un po’ più lontano dal continuare a vestire la maglia azzurra dopo le dichiarazioni di lunedì del presidente De Laurentiis, cui ovviamente Mertens non ha risposto”.

