Mertens in bilico. Idee da Lang a Kvaratskhelia: si amplia la lista del Napoli

Corriere dello Sport – Mertens in bilico, nel mirino da Lang a Kvaratskhelia: si amplia la lista del Napoli.

Il Napoli è in vena di rivoluzione estiva e l’addio di Insigne potrebbe non essere l’unico, difatti sarebbe in bilico anche la permanenza di Mertens:

“Al Napoli piace orientarsi in Belgio, al Club Bruges per esempio, dove ce ne sono due, chiaramente diversi tra di loro, che hanno fornito ispirazione e tra Charles De Ketelaere (21) e Noao Lang (23) qualcosa può succedere. Ma l’agenda di Giuntoli ha vari nomi e soluzioni di ogni Paese: tra i soggetti del desiderio, da un’epoca non sospetta, è stati inserito anche Khvica Kvaratskhelia (21), georgiano del Rubin Kazan che copre tutto il fronte offensivo e rappresenta appieno la filosofia inseguita nella costruzione di una squadra che da anni è protagonista”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Sosa: “Mertens ha fatto una scelta da uomo, fa parte di questa città”

Calciomercato: occhi puntati su Sinisterra del Feyenoord

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Mattarella a Trieste: davanti Università bandiera per pace