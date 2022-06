Mertens, ipotesi Lazio ancora viva: piace molto a Sarri

Il futuro di Dries Mertens potrebbe essere legato alla Lazio di Maurizio Sarri.

Dries Mertens non ha ancora trovato un punto di incontro per rinnovare il contratto con il Napoli. L’attaccante belga potrebbe avere dunque una nuova metà ed una di esse non è molto lontana da Napoli. Si tratta della Lazio di Maurizio Sarri, proprio quest’ultimo vorrebbe Mertens in maglia biancoceleste.

Ecco quanto riporta Il Mattino:

“All’appuntamento invernale in Qatar, infatti, Mertens vuole arrivare pronto: per non perdere il suo posto in una delle nazionali candidate al titolo, ma anche per arrivare nelle migliori condizioni atletiche al raduno con i suoi compagni. Inutile negare che il feeling con Maurizio Sarri – l’allenatore che gli ha cambiato il ruolo e la vita calcistica – sia rimasto saldissimo e che l’ipotesi Lazio non è mai tramontata”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ghoulam in attesa di un nuovo club: potrebbe anche dire addio al calcio

Napoli, ritiro Dimaro: Spalletti valuterà anche due giocatori della Primavera

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

La cittadinanza a un minore straniero dopo il compimento di un ciclo scolastico