Mertens-Napoli, possibile svolta: ADL spera in uno sconto sull’ingaggio

Repubblica – Mertens-Napoli, non è ancora finita: ADL spera in uno sconto sull’ingaggio.

Aurelio De Laurentiis è consapevole del desiderio di Dries Mertens, ovvero quello di chiudere la sua carriera al Napoli. Secondo il quotidiano, ci sarebbe un piccolo spiraglio per l’attaccante:

“Mertens si è lasciato aperto un piccolo spiraglio, proprio perché sa di essere ancora sotto contratto con il Napoli fino al 30 giugno.Il presidente è consapevole della volontà del giocatore di terminare la sua carriera in maglia azzurra e non è escluso che per questo che faccia un ultimo tentativo per riaprire la trattativa, strappando magari uno sconto sull’ingaggio al cannoniere ” all time” ( con 148 gol) nella storia della società. Non è ancora finita, insomma”.

