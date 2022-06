Mertens rilascia un’intervista dal Belgio

Il quotidiano HLN, riporta un’intervista di Mertens rilasciata dopo una partita di Nations League. Ecco le parole del calciatore azzurro:

“Dove giocherò? Non lo so ancora, non so se sarò ancora a Napoli o in un’altra squadra, ma spero di saperlo a breve. Spero di restare a Napoli, ma ovviamente non dico altro, non ho avuto nessuna offerta, vedremo nei prossimi giorni”.