Mertens, proposta shock per il rinnovo: 4mln per due anni

Il Mattino – Proposta shock di Mertens per il rinnovo, 4mln per due anni: è fuori dalla portata del Napoli.

Dries Mertens potrebbe dire addio alla maglia del Napoli, in questa sessione di mercato estiva:

“E’ di circa 4mln all’anno la richiesta per restare al Napoli per altri due anni. Netti. Una proposta-choc. Un segnale di rottura. E in più una serie di prebende e di bonus (dai gol agli assist, dai premi per i piazzamenti a quelli per la vittoria dello scudetto o delle varie coppe) e una commissione di centinaia di migliaia di euro per l’agenzia di Bruxelles al momento della firma”.

