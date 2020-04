Meryl Streep canta e si prepara un drink in accappatoio, il video fa milioni di visualizzazioni

Quando una delle attrici più iconiche del cinema mondiale, in una sera come tante tutte uguali di questa quarantena si prepara una drink, in accappatoio, cantando in una diretta su Youtube, il video che ritrae questi momenti non può non fare il giro del web, conquistando milioni di utenti. Ed è proprio quello che è accaduto domenica sera, quando Meryl Streep, accompagnata da altre due illustri esponenti del cinema americano come Christine Baranski e Audra McDonald si è dilettata in un concerto in rete durante il quale si è anche preparata un drink, con tanto di shaker alla mano.

Le tre star di Hollywood cantano e bevono

Le tre star in diretta dalle loro case si sono esibite in collegamento via Zoom, nella canzone “Ladies who lunch” per celebrare i novant’anni del compositore e drammaturgo Stephen Sondheim, che sono stati festeggiati tramite un concerto virtuale trasmesso su YouTube, i cui proventi saranno dati in beneficenza. Per omaggiare il grande nome di Broadway Christine Baranski, Meryl Streep e Audra McDonald hanno messo in pratica le loro doti canore, cantando le varie parti di cui si compone la canzone tratta dal musical “Company”, un vero e proprio cult in America, scritto proprio dal noto compositore.

Meryl Streep prepara il suo drink

Con un’eleganza senza eguali le tre dive in accappatoio non hanno esitato a coccolarsi con un bicchiere, di vino per la Baranski che proprio con Meryl Streep è stata protagonista della versione cinematografica del noto musical “Mamma Mia”. La star premio Oscar, invece, agitando il suo shaker si è preparata un drink, versandolo nel tipico bicchiere del Martini, e sorseggiandolo ha continuato ad intonare la canzone, il trio si è concluso con Audra McDonald, anche lei accompagnata da una bottiglia che non ha esitato ad aprire durante la sua esibizione. Il compleanno di Stephen Sondheim che, tra gli altri, ha scritto musical come “West Side Story” e “Into the Woods”, si sarebbe dovuto festeggiare proprio sul palcoscenico di Broadway, ma le misure restrittive per il coronavirus non lo hanno permesso; per questa ragione molti artisti hanno voluto contribuire a loro modo a questo importante traguardo, regalandoci delle perle come il video di queste tre star, colte in questa strana normalità, che ha fatto il giro del web.