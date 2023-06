Michel Bastos: “Potevo andare al Napoli, poi scelti la Roma di Garcia”

MIchel Bastos svela un retroscena sul mancato passaggio al Napoli

L’ex terzino della Roma Michel Bastos è intervenuto in diretta ai microfoni di Si Gonfia la Rete, dove ha selato un retroscena sul suo mancato passaggio al Napoli in favore dei giallorossi. Ecco quanto dichiarato:

“Sono stato allenato da Garcia ed ho ottimi ricordi di lui. Tecnicamente è molto preparato, ha voglia, grinta e non mancherà il suo impegno anche a Napoli. Sa tenere il gruppo unito e mi piace sottolineare questo aspetto di lui perché a Napoli troverà un gruppo forte, ma sono certo che lui saprà tenerlo unito. Garcia manca al campionato italiano, ma saprà riconquistarlo in breve tempo e colgo l’occasione per ringraziarlo anche pubblicamente perché con lui sono cresciuto tantissimo. Perché saltò l’operazione col Napoli? E’ successo qualcosa di cui non ho molta voglia di parlare. Sarebbe stata una grande opportunità per me, è successo qualcosa di “malo”. Mi sarebbe piaciuto giocare in azzurro, però la presenza di Garcia a Roma è stata determinante nella mia scelta. Lo apprezzo troppo e anche il lavoro mentale che aveva fatto su di me in passato mi ha fatto propendere verso i giallorossi. Non è stato facile scegliere per me, non è stato facile perché Roma e Napoli sono due grandi squadre. Sono dispiaciuto di non aver fatto questa esperienza nel Napoli, ma allo stesso tempo felice di averlo fatto alla Roma con Garcia.”

Fonte immagine in evidenza: flick.com

