Michela Magalli, figlia di Giancarlo, dopo l’incidente del padre: “Uno spaghetto e passa la paura”

L’incidente avuto da Giancarlo Magalli ieri pomeriggio a bordo della sua Smart bianca sulla Cassia bis, prima dell’uscita per Formello, a Roma, ha spaventato molto anche sua figlia Michela Magalli. La ragazza, nota influencer di Instagram, ha usato proprio questo social fotografico per immortalare il papà ripreso dallo spavento con un bel piatto di spaghetti al sugo: “Qui tutti bene, uno spaghetto e passa la paura“.

Cosa è successo a Giancarlo Magalli

La piccola smart bianca guidata da Giancarlo Magalli si trovava in carreggiata sulla via del ritorno quando ha perso il controllo e si è schiantata contro il guard rail, coinvolgendo nell’incidente anche un Suv con una famiglia a bordo, che per fortuna è rimasta totalmente illesa, così come il conduttore de I Fatti Vostri. Magalli infatti era uscito dalla sua Smart bianca da solo e aveva preteso che non si chiamasse l’ambulanza, non riscontrando problemi superiori allo schianto che gli aveva distrutto l’auto. La cintura di sicurezza e gli air bag esplosi hanno salvato la vita al conduttore, che non ha potuto però prendere un forte spavento, vista la portata dell’impatto. Giancarlo Magalli ha commentato su Facebook, mentre la figlia Michela lo faceva su Instagram, il brutto incidente avuto a Roma, condividendo anche le foto della macchina disastrata: “Incidente brutto ma non si è fatto male nessuno, per fortuna“.

Chi è Michela Magalli

Michela Magalli, detta affettuosamente ‘Magallina’, classe 1994, ha 25 anni ed è nata dalla relazione tra Giancarlo Magalli e Valeria Donati. La ragazza, che nella vita è un’influencer di moda e tendenze, ha un bellissimo rapporto con la sorella maggiore Manuela, nata dal primo matrimonio del conduttore con Carla Crocivera. Entrambe sembravano non essere ‘portate’ per il mondo dello spettacolo, essendo cresciute anche lontane dai riflettori, ma a quanto pare adesso Michela ha scoperto un talento che non sembra intenzionata a tenere in soffitta o limitato nelle condivisioni delle sue foto Instagram.