Michela Persico e Daniele Rugani insieme dopo il coronavirus, lei mostra il pancione in quarantena

Michela Persico e Daniele Rugani sono di nuovo insieme, dopo il brutto periodo che li ha visti entrambi contagiati dal coronavirus – con lei incinta – e costretti a restare separati. La showgirl e il calciatore della Juventus sono guariti e si mostrano di nuovo in coppia sui social. Nel suo ultimo post, lei ha mostrato le forme della gravidanza: “Buongiorno a tutti anche da parte nostra Come state? Noi due ormai stiamo entrando al quinto mese e questo pancione cresce sempre più“.

Il messaggio di Daniele Rugani al bebè in arrivo

“Finalmente tutti e 3 insieme amore mio“, ha scritto la Persico a margine della prima foto che l’ha vista di nuovo al fianco di Rugani. Fortunatamente ora sono entrambi in buona salute e non ci sono state conseguenze sul bebè in arrivo. Rugani ha pubblicato un messaggio tenerissimo per il piccolo che stanno aspettando: “Ti racconteremo di questi 35 giorni distanti l’uno dall’altro.

Ti racconteremo che era la scelta più giusta, ma anche di quanto sia stato difficile. Ma ti racconteremo soprattutto della bellezza di ritrovarci in quest’abbraccio, tutti e tre. Finalmente negativo, finalmente tutti insieme“. La coppia ha annunciato di essere in dolce attesa proprio dopo l’esito dei tamponi, che ha decretato la positività di entrambi.

Perché Rugani e la Persico hanno vissuto separati

La scoperta che Daniele Rugani era stato contagiato dal Covid-19 risale alla prima metà di marzo: è stato il primo giocatore di calcio italiano a svelare di essere positivo. Pochi giorni dopo, anche la Persico ha spiegato di aver contratto il virus, dicendosi disperata per la salute del suo bambino: “Spero che il virus non incida sulla gravidanza. I medici mi hanno assicurato che non dovrebbero esserci problemi. Ma mettetevi nei miei panni: ho una paura infinita“. I due sono stati costretti a fare la quarantena lontani l’uno dall’altra. Lei, asintomatica, è rimasta da sola, mentre Daniele (che ha avuto la febbre) è stato “confinato” in un hotel di Torino e costantemente monitorato dallo staff medico della sua squadra.