Michele Zarrillo si è sposato, matrimonio segreto con Anna Rita Cuparo prima di Sanremo 2020

Michele Zarrillo tiene molto alla sua vita privata, tanto ad annunciare solo in occasione del Festival di Sanremo 2020, con alcuni mesi di ritardo, di essersi sposato. Il cantante, 62 anni, è convolato a nozze in gran segreto con la storica compagna, Anna Rita Cuparo, dopo ben vent’anni di convivenza. Lo ha svelato a DiPiù Tv:

Lo abbiamo fatto per i nostri figli: è una garanzia in più per loro ed è stato anche un modo per unire ancora di più la famiglia. Ci siamo sposati in municipio ed è stato bello festeggiare con amici e parenti.

Perché il matrimonio di Michele Zarrillo è rimasto segreto

“Volevo che restasse un segreto ma ormai mi sono tradito“, ha dichiarato Michele Zarrillo, che non a caso ha cantato sul palco di Sanremo senza fede al dito, “Non amo usare la mia vita sentimentale per far parlare di me. È per questo che non troverete mai foto mie e di mia moglie insieme. E non voglio farmi fotografare con i miei figli”. In effetti, non esistono immagini che li ritraggono e le informazioni sulla moglie del cantante sono molto poche. Sappiamo che Anna Rita Cuparo di professione è una violoncellista e che ha 23 anni in meno di Zarrillo.

I figli di Michele Zarrillo e Anna Rita Cuparo

I figli della coppia sono due: Luca, nato nel 2010, e Alice, nata nel 2012. Il cantante è inoltre padre di un’altra figlia di nome Valentina, nata da una precedente relazione. Quest’ultima ha 37 anni e ha reso nonno Zarrillo: è mamma di un bambino di tre anni.

Michele Zarrillo a Sanremo 2020

Zarrillo è tornato in gara al Festival di Sanremo, per la tredicesima volta, e si esibisce con il brano “Nell’estasi o nel fango“. Nella su carriera, ha ottenuto una vittoria nel 1987 tra le Nuove proposte: curiosamente venne inserito in quella categoria nonostante avesse 15 anni di carriera alle spalle e avesse già partecipato due volte al festival come Big.