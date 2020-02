Michelle Hunziker a Silvia Toffanin: “Da ragazzine avevamo fame, tu hai seminato bene”

Michelle Hunziker scrive all’amica Silvia Toffanin, conduttrice di Verissimo alla quale la lega una profonda amicizia che dura da anni. Meno esibito del legame quasi familiare nato tra la presentatrice e Ilary Blasi, conosciuta quando entrambe lavoravano come “Letterine” di Passaparola, il rapporto tra Michelle e Silvia sarebbe quasi altrettanto forte. Tanto che Michelle, a sorpresa, ha dedicato proprio a Silvia un post pubblicato sul suo profilo Instagram, un messaggio che celebra la loro amicizia ripercorrendone gli inizi.

Michelle Hunzker scrive a Silvia Toffanin

Michelle scrive all’amica Silvia, conosciuta quando erano entrambe agli esordi: “Cara Silvia. Ci siamo conosciute quando eravamo ragazzine. Abbiamo tante cose che ci legano da anni… come il nostro Frank e la nostra piccola grande Graziellina…sono tanti anni ormai che camminiamo insieme, ognuna con la sua personalità e i suoi spazi”. Silvia e Michelle sono riuscite a realizzarsi entrambe nello stesso ambito, sebbene animate da stili diversi. Continuando a suppoortarsi da lontano, sarebbero state una la spinta dell’altra:

Ti ricordi quanto eravamo curiose e piene di sogni? Avevamo deciso di realizzarci, eravamo determinate e come dico sempre alle mie figlie: avevamo tanta tanta ”fame”! Fame di studiare, di evolvere e comprendere quale fosse il nostro posto nel mondo del lavoro.

Toffanin e Hunziker, un legame come tra sorelle

“È arrivato il momento di farti i complimenti… hai seminato davvero bene Silvia” conclude Michelle pubblicando alcune foto scattate con l’amica Silvia “Ti sei dedicata anima e corpo al tuo programma, non hai MAI smesso di studiare e tutto questo in un elegantissimo silenzio e con grande personalità. Sono fiera di te, fiera e felice di vederti dove sei oggi come una sorella. Avanti tutta!! Ti voglio bene”.