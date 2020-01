Michelle Hunziker compie 43 anni, il weekend romantico in montagna con Tomaso Trussardi

È un dolce messaggio di auguri quello che Aurora Ramazzotti dedica alla mamma Michelle Hunziker, che oggi compie 43 anni. Come spesso mamma e figlia amano fare in occasione delle ricorrenze, Aurora oggi ha pubblicato una foto ricordo dove lei piccolina è stretta nell’abbraccio di Michelle:

Sappi che cercherò sempre , tra le tue braccia, profumo di casa. Quella casa che solo tu mi sai dare. Per sempre insieme mammottina. Auguri dalla tua pallina morbidosa.

Poco dopo sul suo profilo Aurora ha pubblicato un altro scatto, questa volta insieme alle piccole Sole e Celeste, di 7 e 5 anni, nate dall’amore della showgirl con Tomaso Trussardi e che solo di recente sono state presentate sui social. Nel frattempo Michelle si gode la giornata del suo compleanno insieme al compagno e alle bambine, in uno chalet in montagna a Sarius, in Friuli-Venezia Giulia: “Mi sono regalata un weekend con amici in un posto da sogno”, scrive in una Story. Svegliandosi al mattino, la conduttrice ha trovato una cascata di rose rosse ad attenderla, insieme alla colazione mentre Trussardi, ironizzando sul menù, le risponde: “Ecco qui un manzo vero”.

L’amore di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

La loro storia prosegue affiatata. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno festeggiato da qualche mese il loro quinto anniversario di nozze. Era il 10 ottobre del 2014 quando i due convolavano a nozze, dando vita a uno dei matrimoni più televisivi degli ultimi anni. Le nozze sono arrivate parecchio tempo dopo l’inizio della loro relazione, iniziata in sordina proprio perché all’inizio Michelle ha raccontato di aver avuto difficoltà ad entrare nella famiglia di Tomaso, che ha fondato l’omonimo marchio di moda:

All’inizio è stata dura per loro e anche per me: parliamo di una famiglia storica, discreta, molto chic. Io mi sentivo un pesce fuor d’acqua. Il primo Natale con lui, non sapevo neanche dove mettermi, non ho quel retaggio lì. E poi mi portavo dietro anche tutto il gossip.