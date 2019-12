Michelle Williams incinta di Thomas Kail, secondo bebè in arrivo dopo la figlia da Heath Ledger

Bellissime novità per l’attrice Michelle Williams, stando a quanto riferisce People. L’attrice americana si è infatti fidanzata con il regista teatrale e televisiva Thomas Kail, con cui è stata paparazzata per le strade di Londra dal noto tabloid statunitense. Inoltre, è sempre People, tramite una fonte vicina alla coppia, a riferire che la Williams sarebbe incinta per la seconda volta, dopo aver avuto 14 anni fa la figlia Matilda dal compianto Heath Ledger. Lo staff di Michelle Williams non ha commentato la notizia, ma a Londra, dove è impegnata nelle riprese di “Venom 2”, l’attrice è stata vista mentre acquistava vestiti per bambini nella boutique di Seraphine a Kensington.

Michelle Williams, l’amore con Heath Ledger e il divorzio

Per la Williams è una rinascita, dopo una vita sentimentale tormentata e scossa da grandi dolori. L’attrice del Montana, 4 volte candidata all’Oscar, è stata fidanzata dal 2004 al 2007 con Heath Ledger, conosciuto sul set de “I segreti di Brokeback Mountain”. Dalla loro storia è nata nel 2005 Matilda Rose. Un anno dopo la loro separazione, Ledger è morto a soli 28 anni per un’overdose, probabilmente accidentale, di farmaci. Nel 2018, la Williams ha sposato il musicista indie Phil Elverum, ma il loro è stato un matrimonio lampo: la coppia ha divorziato appena sei mesi dopo.

Chi è Thomas Kail

Classe 1977, Thomas Kail ha ottenuto la popolarità per aver diretto il musical di Lin-Manuel Miranda “In the Heights”. Nel 2015 è tornato a collaborare con Miranda per il musical “Hamilton”, che ha vinto il Premio Pulitzer e ha fruttato a Kail un Tony Award alla regia, il massimo riconoscimento in ambito teatrale. Lavora inoltre in televisione: ha diretto alcuni episodi di “2 Broke Girls”, il tv movie con Vanessa Hudgens “Grease: Live” ed è regista e produttore dell’acclamata serie “Fosse/Verdon“. Proprio quest’ultima, che vede protagonista Michelle Williams nei panni di Gwen Verdon (moglie e collaboratrice, guarda caso, del grande regista e coreografo Bob Fosse), sembra essere stata “galeotta” per la nascita del loro amore.