Miguel Herràn fidanzato con Sandra Escacena, Rio de La casa di carta ha la sua Tokyo fuori dalla tv

Classe 97, capelli ricci, occhi vivaci e fisico scolpito da appassionato di sport, Miguel Herràn meglio conosciuto con il nome di Rio, il suo personaggio ne La casa di carta, è tra gli attori più in voga del momento. Nella serie tv più amata di sempre, arrivata alla sua quarta stagione, il suo personaggio vive un’appassionante storia d’amore con Tokyo, interpretata da Ursula Corbero. Nonostante i due siano molto affiatati anche fuori dal set, come dimostrano i vari scatti che troviamo sul profilo Instagram del 23enne, il giovanissimo è attore avrebbe una storia d’amore con un’altra attrice emergente: Sandra Escacena.

La storia con Sandra Escacena

Sandra Escacena è una nuova promessa del cinema spagnolo, di appena 19 anni, che è già stata protagonista nel 2017 del film horror “Veronica” diretto da Paco Plaza, candidato come miglior film ai Goya e distribuito da Netflix. Le voci nate attorno alla loro relazione tra la giovanissima attrice e la star de La casa de papel sono nate già lo scorso anno, sebbene sui rispettivi profili social è difficile trovare foto che li ritraggano insieme. Il settimanale spagnolo Hola, dopo le voci del presunto flirt li aveva immortalati insieme ad un torneo di tennis, tenutosi nel complesso sportivo madrileno di Caja Magica; i due poi si sarebbero recati insieme a Salamanca dove hanno trascorso un weekend romantico. La loro storia d’amore continua a crescere lontano dai riflettori e dai social, tanto che molti fan hanno ipotizzato che non stiano più insieme, ma non sono arrivate conferme o tanto meno smentite da parte di entrambi.

L’amore con Tokyo ne La casa di carta

Nessuno scatto con la fidanzata nella vita reale, ma moltissime foto che lo ritraggono insieme alla sua compagna sul piccolo schermo, ovvero Ursula Corbero che invece da anni porta avanti una relazione con Chico Darin, figlio del noto attore Ricardo Darin. Nella serie tv che li ha visti insieme fin dalla prima stagione, Rio e Tokyo vivono una storia d’amore tormentata, fatta di andirivieni, tanto che nel terzo capitolo della serie, i due avevano deciso di lasciarsi.