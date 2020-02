Miguel Reina: ”Barcellona Messi dipendente. Col Napoli sfida complicata per le due squadre”

Miguel Reina; Napoli-Barcellona? Sarà una doppia sfida particolarmente complicata e combattuta per entrambi i club. L’eliminatoria è molto equilibrata perché il Napoli sta giocando molto bene. Se il Napoli dovesse passare non sarebbe un miracolo

Miguel Reina, padre dell’ex portiere del Napoli Pepe Reina, ex calciatore, è intervenuto su radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni sulla situazione attuale del Barcellona.

Queste le sue parole:

“La situazione che si è verificata a Barcellona è unica, sta dando un’immagine penosa a tutto il mondo visti i continui problemi tra il club e i giocatori. Difficilmente il Barcellona potrà tornare a giocare come faceva con Guardiola, è impossibile perché non ha giocatori come Xavi, Iniesta, David Villa, che hanno fatto del Guardiolismo un movimento.

Il Barcellona ad oggi è al 70% Messi dipendente. Io sono innamorato del gioco del Napoli. Il Napoli metterà il Barcellona in difficoltà e ha una rosa completa per poter battere gli spagnoli.

Sarà una doppia sfida particolarmente complicata e combattuta per entrambi i club. L’eliminatoria è molto equilibrata perché il Napoli sta giocando molto bene. Se il Napoli dovesse passare non sarebbe un miracolo.

Fabian Ruiz? È un grande giocatore e le qualità che dimostra di avere sono uniche. Se io fossi un allenatore non fare mai a meno di lui“. Conclude Miguel Reina.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Retroscena Barcellona Mertens: i blaugrana l’hanno seguito per sostituire Dembélé

Cm.com, Romano: “Belotti al Napoli? Piace tanto a Gattuso, per 40-50mln puoi averlo”

Napoli, pace fatta tra Gattuso e Allan: le ultime

Fedele su Gattuso:”Cambio modulo sbagliato, Demme non doveva uscire”

Modugno:”Il calcio del Napoli più efficace in trasferta”

Calciomercato – Napoli, l’idea Jeremie Boga è concreta

Gattuso:”Dobbiamo arrivare ai 40 punti. Mertens? Fenomeno”

Ultim’ora – Mertens e Napoli, c’è la volontà di rinnovare

Mario Giuffredi: “Hysaj tornerà presto in campo, Ancelotti lo stava massacrando”

Gattuso? Se vincesse la Coppa Italia si creerebbero i presupposti per una carriera alla Inzaghi

Iezzo: ”Gattuso? Forse è la prima volta che un allenatore dice in pubblico quello che pensa”

Allan escluso dalla trasferta di Cagliari: Alvino svela un retroscena!

Benevento, Vigorito: “Non potrei rifiutare una collaborazione con il Napoli. Ci ispiriamo al modello Atalanta”

Autore Vincenzo Vitiello https://www.forzazzurri.net Napoletano di origine e milanese di adozione, segue tutto lo sport in generale ed il calcio in particolare. Oltre ad aver esercitato la professione di Docente di scuola media superiore, ha collaborato con alcune testate giornalistiche tra le quali: Tuttomercatoweb.com; TuttoJuve.com; Calciomercato.com; fondatore e Direttore Editoriale presso EuropaCalcio.it; fondatore e Direttore Editoriale presso CasaNapoli.Net See author's posts