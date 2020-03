Mikaela Spielberg, figlia di Steven Spielberg, è stata arrestata per violenza domestica

Mikaela Spielberg, figlia di Steven Spielberg, è stata arrestata con l’accusa di violenza domestica, solo una settimana dopo aver annunciato di voler iniziare una carriera nel porno e di aver già fatto richiesta per una licenza da sex worker. La 23enne è stata arrestata sabato mattina intorno alle 6:30 a Nashville, Tennessee, come ha confermato il suo fidanzato Chuck Pankow a Fox News. “È vero”, ha dichiarato Pankow, aggiungendo però che l’incidente è stato “un malinteso”. Il fidanzato, 47 anni, non ha rivelato dove si è verificato l’incidente o chi è stato coinvolto, ma ha confermato che la figlia del regista sta bene.

Il no comment di Steven Spielberg

Dopo l’accaduto, Mikaela è stata portata nel centro di detenzione di Hill, dove è rimasta per 12 ore ed è stata rilasciata dopo il pagamento della cauzione di mille dollari. Un funzionario dell’ufficio dello sceriffo della contea di Davidson ha confermato a Fox News che Mikaela è stata arrestata per l’accusa di aggressione domestica. La ragazza aveva dichiarato di aver ricevuto l’approvazione di suo padre Steven Spielberg rispetto alla sua decisione di buttarsi nel mondo del porno. Con Kate Capshaw, da genitori adottivi, il noto regista si è preso cura di Mikaela e pare non fosse minimamente turbato da un’eventuale carriera hard, nonostante alcuni quotidiani americani riportassero l’esatto contrario. I rappresentati legali di Steven Spielberg non hanno risposto, al momento, alla richiesta di commento di Fox News e la ragazza è chiusa in un conseguenziale silenzio stampa.

Chi è il fidanzato Chuck Pankow

Chuck Pankow è un ex giocatore di freccette professionista americano che attualmente partecipa ai tornei della British Darts Organization. Si è diplomato nel liceo ad Ocala, in Florida, e attualmente risiede a Nashville, nel Tennessee, dove anche la fidanzata Mikaela Spielberg avrebbe dimora.