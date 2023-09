Tuttomercatoweb – Milan, ansia per Maignan: l’infortunio col Newcastle preoccupa.

In casa Milan rimane alta la preoccupazione per le condizioni fisiche di Mike Maingnan, dopo l’infortunio procuratosi ieri sera contro il Newcastle. In mattinata il francese ha effettuato una risonanza magnetica, che però ha escluso lesioni.

Secondo il portale online, si tratta solamente di un risentimento ai flessori della coscia sinistra, ma la sua condizione fisica verrà monitorata quotidianamente. Intanto, la cosa che pare essere certa, è che il portiere salterà quasi sicuramente la prossima sfida di campionato contro il Verona, con il rischio che possa dare forfait anche contro il Cagliari nel turno infrasettimanale di mercoledì 27.

