Milan-Napoli, biglietti in vendita a partire da giovedì 25 gennaio

I biglietti per assistere alla sfida di campionato tra Milan e Napoli saranno disponibili da giovedì 25 gennaio.

Alle ore 12 di giovedì 25 gennaio saranno disponibili i biglietti per Milan-Napoli. La sfida di campionato si disputerà allo Stadio Giuseppe Meazza domenica 11 febbraio alle ore 20:45.

Di seguito il comunicato della SSC Napoli in merito alle modalità di acquisto:

“La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Milan – Napoli, in programma domenica 11 febbraio 2024, alle ore 20:45 allo stadio Meazza di Milano, saranno in vendita con le seguenti modalità:

Settore ospiti: TERZO ANELLO VERDE – AWAY FAN

Apertura vendite: giovedì 25 gennaio alle ore 12:00.

Il prezzo dei biglietti del settore ospiti è di € 44,00.

I tagliandi potranno essere acquistati sul sito www.vivaticket.com.

Per acquistare i biglietti del settore ospiti è necessario essere titolari di fidelity card della SSC Napoli.

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio:

Informazioni di biglietteria, Regolamento uso stadio e Normativa per striscioni e coreografie:

Informazioni Tifoseria Ospite: https://cdn-assets.sscnapoli.it/uploads/2024/01/Informazioni-Tifoseria-Ospite.pdf

Come arrivare ai parcheggi: https://cdn-assets.sscnapoli.it/uploads/2024/01/Come-arrivare-Parcheggi.pdf”

