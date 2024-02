Milan-Napoli, due giocatori assenti per squalifica

Per la sfida di campionato tra Milan e Napoli in programma questa settimana non saranno presenti due giocatori causa squalifica.

Milan e Napoli si sfideranno domenica 11 febbraio alle ore 20:45 allo Stadio Giuseppe Meazza. In attesa del match sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo proprio in merito alla 23ª giornata di Serie A. Sia il terzino azzurro Mario Rui sia il centrocampista rossonero Martinu Reijnders non prenderanno parte alla sfida causa di squalifica. Il motivo è lo stesso per entrambi, cioè “comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)”.

