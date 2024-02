Milan-Napoli, Zielinski c’è e darà il suo contributo fino alla fine

Nonostante il suo futuro in bilico Piotr Zielinski è stato convocato per Milan-Napoli e proverà a dare il massimo per la squadra.

Tra i giocatori del Napoli convocati per la sfida contro il Milan c’è anche Piotr Zielinski. Nonostante il suo futuro non sembra essere ne club azzurro il centrocampista si impegnerà per il club fino alla fine.

Di seguito le ultime riportate da La Gazzetta dello Sport:

“Tutti convocati, ad eccezione di Osimhen in Coppa d’Africa e dello squalificato Mario Rui. Non poteva esserci vigilia migliore per Walter Mazzarri che finalmente scopre la dolcezza dei problemi di abbondanza dopo settimane di grande emergenza. Il Napoli ieri è partito per Milano e sul volo c’erano anche Meret e Olivera, rientrati dopo gli infortuni, e soprattutto Piotr Zielinski, che ha smaltito l’affaticamento e “che si candida per una maglia da titolare per stasera (ballottaggio con Cajuste). Malgrado lo strappo con la società per il mancato rinnovo, Zielinski vuole dare il suo contributo al Napoli fino all’ultimo giorno, mettendosi a disposizione di Mazzarri e del gruppo. E in una sfida così, la sua presenza è garanzia di qualità. Mazzarri andrà col 3-5-1-1, con Kvara alle spalle di Simeone, libero di inventare e di colpire. Per il Napoli è la prova del 9: serve fare risultato per rilanciare le ambizioni Champions.”

