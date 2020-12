Milik, Napoli: due cause in corso tra giocatore e club, in ballo un milione di euro

Ci sono grandi problemi tra il club azzurro e il polacco

Il Napoli ha due cause in corso con Arkadiusz Milik, lo riporta la Gazzetta dello Sport. Il quotidiano riferisce che una riguarda il famoso caso dell’ammutinamento, mentre l’altra una presunta violazione del contratto sui diritti d’immagine con una pubblicità non autorizzata. In ballo c’è un milione di euro, e questo non aiuta le parti a gestire con serenità l’ormai imminente e inevitabile separazione.

