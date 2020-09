Milik punta i piedi: “Voglio restare!” La situazione

Si fa sempre più ingarbugliata la situazione di Arkadius Milik.

Il calciatore del Napoli, ad ora non ha trovato una squadra acquirente. Il polacco, infatti, è in scadenza di contratto ed ha rifiutato qualsiasi proposta di rinnovo. La società azzurra sta provando a venderlo ma, ad ora, i vari tentativi, soprattutto con la Roma, non sono andati a buon fine.

Il calciatore, nel frattempo, è finito fuori dal progetto tecnico e con gli arrivi di Petagna e Osimhen, lo spazio per lui è praticamente minimo. Non a caso, mister Gattuso non l’ ha convocato per l’amichevole di ieri contro il Pescara nè tanto meno lo porterà in quel di Lisbona.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, tuttavia, scrive una nuova puntata se quella che oramai è diventata una telenovella. Il calciatore, infatti, avrebbe comunicato di voler restare sotto al Vesuvio fino alla scadenza del contratto e di giocarsi le sue carte.

Il Napoli, a questo punto ha due carte: lasciarlo fuori rosa fino a giugno o abbassare le pretese.

