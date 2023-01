Tuttosport – Milik sogna la rivincita al Maradona, vuole emulare il Higuain.

L’addio di Arek Milik al Napoli non è stato dei migliori, e dunque, per quanto agitato possa essere stato, il passaggio alla Juventus non ha causato nessuno strappo lacerante. Tuttavia è innegabile che la sfida al Maradona non sarà una gara come tutte le altre per il polacco, che sicuramente sarà soggetto di fischi in più, a differenza dei suoi compagni di squadra. Questa sera sarà suo compito guidare l’attacco bianconero, e la sua speranza sarà quello di riscattare una rivincita personale, cercando di emulare Higuain, che da grande ex azzurro andò a segno sei volte su nove incontri.

Fonte foto: Instagram @arekmilik

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, difficoltà per il rinnovo di Zielienki. Spunta l’interesse della Juventus

Coppa Italia: cori anti Napoli durante Roma-Genoa

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Benzinai in sciopero il 25 e il 26. Meloni: ‘Nessuno scarica barile’