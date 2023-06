Malfitano: “Giuntoli non rientra più nel progetto: vi fidereste di chi vuole andarsene”

Malfitano su Giuntoli e il rapporto con De Laurentiis

Il giornalista Mimmo Malfitano è intervenuto a Kiss Kiss Napoli, commentando l’attuale situazione del ds Giuntoli con la società Napoli. Di seguito le parole del giornalista:

Malfitano:

“Giuntoli è fuori, non rientra più nel progetto di De Laurentiis. Bisogna essere spiccioli su certe cose: avresti fiducia di un tuo dirigente che viene da te e dice che se ne vuole andare altrove? Ormai non ha più stimoli ed entusiasmo per andare avanti e allora mi meraviglierei in caso di conferma, a meno che lunedì le parti non diano un annuncio con un nuovo contratto per il ds. A quel punto applausi e tanto di cappello, ma questo lo escluderei quasi categoricamente”.

