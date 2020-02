“Miriam Leone è fidanzata con il musicista Paolo Cerullo”, ma è mistero sul volto dell’uomo

Miriam Leone ha un nuovo misterioso amore. L’attrice di origini siciliane ex Miss Italia è stata pizzicata dal magazine di Alfonso Signorini, a Milano, in compagnia di un uomo che lei stessa tiene ben lontana dal gossip. Durante la Fashion Week però l’ex modella avrebbe dormito a casa sua, come rivela Chi, e proprio dalla sua abitazione avrebbe scattato e condiviso selfie su Instagram. Su di lui c’è ancora l’incognita, si sa solo che si chiama Paolo Cerullo e che di lavoro fa il musicista e il performer. A quanto pare i due si frequentano da un paio di mesi. Per godersi un po’ di privacy, Miriam Leone e la sua nuova fiamma si sarebbero già concessi una piccola vacanza in segreto in Marocco, una fuga d’amore lontani da occhi indiscreti.

Vita privata e amori di Miriam Leone

L’attrice, quasi 35 anni, nata a Catania, è sempre stata molto discreta rispetto alla sua vita privata e ai suoi amori. Non è rimasta in segreto però la sua storia con il tastierista dei Subsonica, Davide Dileo, noto come Boosta, e nemmeno il flirt con Matteo Martari, ex modello e attore veronese che ha recitato al suo fianco nella serie Rai ‘Non uccidere’. Tra loro, c’era stato senz’altro un bacio, pizzicato da Chi, anche se l’attrice non ha mai confermato in maniera ufficiale di essere fidanzata con lui. In un’intervista a Grazia aveva detto: “Famiglia e figli non sono nel mio orizzonte”, rigettando l’idea della maternità come tappa obbligatoria per una donna.

Mi sono mentita a lungo. Volevo aderire ai desideri della mia famiglia: laurea, matrimonio, figli, casa in riva al mare con terrazzo e barbecue. Ho la casa, il terrazzo e il barbecue. Ma me li sono comprati tutti da sola, senza l’aiuto di un uomo.

Dal tradimento al successo come Miss e attrice

Era il 2008, quando Miriam Leone, una ragazza siciliana acqua e sapone, con i capelli rossi e gli occhi verdi, non solo partecipava, ma vinceva lo scettro di Miss Italia, conquistando il pubblico di Rai1. Il motivo, avrebbe spiegato lei stessa in seguito, era la sua voglia di rivalsa dopo aver subito un tradimento da parte dell’allora fidanzato. La storia aveva dell’incredibile: lo scoprì per caso, perché la sua auto si schiantò contro un’altra, guidata dal ragazzo, scoprendo che non era l’unica donna nella sua vita. Al suo fianco c’era la ragazza che lo aveva corteggiato per i tre anni della loro relazione. Un momento che l’attrice ha definito molto doloroso, che la spinse a dare una svolta nella sua vita, come ha raccontato in un’intervista a Vanity Fair:

Ero disperata. Avevo perso la fiducia in me stessa. Pensavo di essere stata tradita perché non ero abbastanza per lui. Provavo un fortissimo desiderio di rivalsa. Non ero mai stata così umiliata. Da anni gli amici mi tampinavano con questa storia dei concorsi di bellezza. Così ho mandato delle foto per il provino di Prima Miss dell’anno a Roma. È una fascia importante, l’ha portata anche il ministro Mara Carfagna (1997). Vincere ti dà l’accesso alle finali di Miss Italia e io ho vinto.