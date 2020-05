Miriana Trevisan precisa: “Io e Pago siamo amici, la rottura con Serena Enardu non mi interessa”

Miriana Trevisan è intervenuta su Instagram per fare un’importante precisazione. Nei giorni scorsi, è circolata un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo nella quale la showgirl raccontava la quarantena e spiegava che è capitato che Pago si fermasse a casa sua per poter passare del tempo con il figlio Nicola. Nonostante fosse davvero arduo leggere in quelle dichiarazioni la causa della rottura tra Pago e Serena Enardu, è accaduto ugualmente. Miriana è stata fraintesa: “Mi sono arrivati tanti messaggi un po’ cattivelli. Un po’ ci sono rimasta male”.

Miriana Trevisan e Pago sono solo amici

Miriana Trevisan è intervenuta su Instagram e ha dissipato ogni dubbio. Ha chiarito la natura del rapporto con Pacifico Settembre. Si sono lasciati 8 anni fa e da allora sono solo amici. Pago non le racconterebbe mai le sue vicende sentimentali. Se si è fermato a casa sua, è stato solo per trascorrere più tempo con il figlio Nicola:

“Non sapevo assolutamente della fine della storia. Non parliamo di queste cose io e Pacifico. Se per caso Pacifico dorme qui, dorme con suo figlio con un bagno e una camera. In questa situazione, abbiamo dovuto fare così. Abbiamo un rapporto di amicizia. State tranquilli. Io non so niente della loro storia sentimentale. Io non parlo a Pacifico delle mie cose e lui non mi parla delle sue. Questi sono accordi. Quando ci si lascia, per quanto riguarda la vita sentimentale, nessuno parla delle sue cose”.

Miriana non sapeva della rottura tra Pago e Serena

Miriana Trevisan, inoltre, ha precisato che non era a conoscenza della rottura tra Pago e Serena Enardu. È stata informata dell’accaduto dai giornalisti. Tuttavia, non è particolarmente interessata alle vicende sentimentali del suo ex marito:

“Sono cose loro e lasciamole a loro. Il mio affare con Pago è solo per quanto riguarda Nicola. Io sono completamente disinteressata a questa cosa. Non la sapevo. Io ho messo in chiaro le cose da sempre. Io e Pago siamo amici e non c’è mai stato niente se non questo meraviglioso bambino e la nostra storia terminata 8 anni fa. Per quanto riguarda la loro vita sentimentale ne vorrei stare fuori. In questo periodo ho avuto una sofferenza nella mia famiglia e sono completamente disinteressata a tutto il resto”.

Ha concluso ribadendo di non conoscere i motivi della rottura tra Pago e Serena Enardu e di non avere avuto alcun ritorno di fiamma con il suo ex marito: “Su questa cosa che si sono lasciati non so nulla, l’ho saputo dai giornali. Io e Pago siamo sentimentalmente su due pianeti diversi. Neanche parliamo di questo, non abbiamo questa confidenza”.