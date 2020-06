Miriana Trevisan: “Serena Enardu non è stata sincera con Pago, ma ora lo vedo sereno”

La storia di Pago e Serena Enardu sembra non voler avere fine, ormai i due sembra che siano arrivati definitivamente al capolinea, lasciandosi alle spalle l’opportunità di rimettere in piedi il loro amore. Sebbene in questo momento non manchino i rinfacci da parte dell’uno e dell’altra, a commentare la questione c’è anche Miriana Trevisan, l’ex moglie del cantante che più volte è stata interpellata in questi mesi.

Le parole di Miriana Trevisan

Intervistata da Francesco Fredella, non si è tirata indietro Miriana Trevisan, che ha voluto parlare in favore del suo ex compagno, nonché padre di suo figlio, in seguito alla brusca chiusura della sua storia con l’ex volto di Uomini e Donne. La crisi nella coppia era già piuttosto vivida, ma con la partecipazione al Grande Fratello Pago e Serena pensavano di poter mettere un punto ai loro problemi, ma qualcosa non è andato secondo i piani. La showgirl, quindi, ha voluto sottolineare come l’elemento che doveva esserci tra i due, forse, non c’è stato:

Quando c’è un momento delicato come il perdono occorre una cosa essenziale: la verità. Se non c’è stata sincerità da parte di Serena, probabilmente le fondamenta non erano ben salde. Forse Pago ha elaborato tutto questo.

Secondo Miriana Trevisan Pago è sereno

Nonostante la chiusura definitiva, le cui fasi precedenti sono state raccontate anche nel libro di Pago, che la Enardu ritiene sia solo frutto di bugie, Miriana Trevisan ritiene di aver visto Pacifico molto più sereno di quando ha dovuto superare l’esperienza di Temptation Island che, per lui, è stata devastante:

È sereno. Lo vedo tranquillo rispetto a quando era sofferente. Se ha messo la parola fine alla storia con la Enardu? Non lo so. L’ho visto ieri e l’altro ieri perché è venuto a prendere Nicola e l’ha portato in Sardegna… Lo vedo un po’ innervosito ma molto sereno e rilassato rispetto a come lo avevo visto dopo Temptation Island, questa volta è diverso.