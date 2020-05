Miriana Trevisan: “Tra me e Pago è tornato il sereno, ha pure dormito a casa mia”

Il rapporto tra Pago e Serena Enardu sembra scricchiolare. Nelle scorse ore, l’ex tronista di Uomini e Donne, ha annunciato che a seguito di una brutta litigata, lei e Pago si sono allontanati di nuovo. Al contrario, il cantante sembra avere un ottimo rapporto con l’ex moglie Miriana Trevisan. Quest’ultima ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo.

L’attuale rapporto tra Pago e Miriana Trevisan

Durante il periodo del lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus, Pago si sarebbe recato a casa di Miriana Trevisan, anche per trascorrere più tempo con il figlio Nicola. La showgirl ha fatto sapere che il rapporto tra lei e il suo ex marito ha raggiunto un equilibrio: “Tra me e Pago è tornato il sereno…Lui ha pure dormito a casa mia…”. Miriana, tuttavia, ha fatto un’importante precisazione per evitare che le sue parole possano essere fraintese e interpretate erroneamente come un ritorno di fiamma:

“Ho la fortuna di avere la casa grande, quindi ognuno ha la propria camera col bagno. Quando Nicola ha visto suo padre, ha cambiato espressione. La sua presenza è stata molto importante anche per me, dato che sono riuscita a fare una spesa decente e tante altre cose”.

Durante il GF Vip Nicola soffriva per la distanza del padre

Pago ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Nella casa è stato raggiunto da Serena Enardu. Durante l’intervista rilasciata a Nuovo, il giornalista ha fatto notare a Miriana Trevisan che nel periodo in cui il cantante era impegnato nel reality, lo ha accusato di farsi distrarre da Serena dal ruolo di padre. La showgirl, però, ha prontamente chiarito che Pago le ha dato tutte le spiegazioni del caso:

“Io e lui comunque ci siamo chiariti…Mi ha spiegato che l’attenzione degli autori del GF Vip era più incentrata sulla dinamica di coppia…[…] Per Nicola è stata dura non sentirlo ogni sera e non vederlo ogni 15 giorni…E ne ha sofferto…”.