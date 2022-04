FOTO – Misterioso messaggio SSC Napoli: “Coming soon: 10 aprile 2022”

Misterioso messaggio della SSC Napoli sui social

Sorpresa in arrivo. Misterioso messaggio della SSC Napoli sui social: “Coming soon: 10 aprile 2022”: la società azzurra preannuncia una sorpresa che sarà svelata domenica prossima, probabilmente in occasione di Napoli Fiorentina. Il club non ha fornito altre spiegazioni, ma a guardare l’immagine pubblicata si direbbe che in arrivo c’è una nuova collezione di abbigliamento per la primavera, forse proprio la felpa EA7 con la scritta D10S sulla schiena.

L’anteprima pubblicata dal Napoli

