Modric contro Orsato: “È uno dei peggiori, rigore inesistente ci ha ucciso”.

Luka Modric, alla fine di Argentina-Croazia, è intervenuto per parlare dell’arbitro Italiano che ha diretto la gara, Daniele Orsato: “Siamo stati bene in campo fino al rigore, che per me non c’era, perché lui (Julian Alvarez, ndr) tira e colpisce il nostro portiere. Di solito non parlo di arbitri, ma oggi è impossibile non farlo. Orsato è uno dei peggiori che conosco e non parlo solo per oggi perché ha arbitrato molte volte le mie partite e non ho mai un buon ricordo di lui. È un disastro. Complimenti all’Argentina, ma il primo rigore ci ha ucciso”. Ne parla il Corriere dello Sport.

Fonte foto: Flickr.com

