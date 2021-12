Modugno: “I principali colpevoli sono i calciatori, sono coloro che scendono in campo”

Napoli-Spezia, parla Modugno.

Il giornalista Sky, Francesco Modugno, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto nuovo, soffermandosi sul momento negativo del Napoli, ecco quanto dichiarato:

“I principali colpevoli della sconfitta sono sempre i calciatori, sono coloro che scendono in campo. Il trend è sicuramente negativo, ma la componente sfortuna è innegabile. Nessuna squadra può permettersi le assenze contemporanee di così tanti giocatori fondamentali. Quando non si può vincere sarebbe necessario avere la capacità di non perdere”.