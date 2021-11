Moggi: “Andai via per far restare Maradona!”

“Minacciai i giocatori, dissi che chi non saliva sull’aereo per Mosca non avrebbe giocato. Diego non partì. Ci doveva raggiungere in aeroporto, ma non arrivava. Andai a casa sua e trovati Diego chiuso in camera a dormire. Dissi ai compagni che non avrebbe giocato (Maradona, ndr), ma ero convinto che sarebbe venuto il giorno dopo a Mosca. Arrivò, e dissi a tutti ‘Se Diego va via succede un casino, meglio che vada io‘, ne parlai con Ferlaino e gli dissi di cercare un nuovo direttore. Credevo che Maradona potesse dare molto di più di me ai napoletani“.